SAS mindre lysten på å ta over Kina-rute

Hainan Airlines vil ikke si om det vender tilbake til Oslo fra sommeren av. Utbredelsen av coronavirus gjør SAS mindre lysten på en ny direkterute, skriver Dagens Næringsliv.

Det kinesiske flyselskapet åpnet i mai i fjor Norges første direkterute til Kina da de startet å fly tre ganger ukentlig mellom Oslo og Beijing. I starten av oktober meldte flyselskapet at de tok noen måneders pause.

Avinor sier til avisen at de foreløpig ikke har hørt fra Hainan Airlines, og dermed forsvinner mulighetene for en snarlig retur, da det er vanlig å selge langdistansebiletter minst et halvt år i forveien.

SAS har tidligere holdt muligheten for en direkterute til Kina åpen, men direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen skriver i en sms til DN at koronaviruset «har ikke akkurat gitt næring til satsing» på en ny Kina-rute.

– Gitt at trafikken til og fra Kina etter hvert normaliseres, er det jo et marked SAS følger nøye med på. Det er en rute vi har regnet på mange ganger, og etterspørselen i næringslivet har mest å si for oss, sier Johansen til avisen.