Lavtrykket skaper fortsatt problemer for Widerøe

Værsystemet har beveget seg nordover, men det går langsomt. Det gjør at de små flyene ikke kan fly, og til sammen 21 avganger er kansellert i Troms og Finnmark.

– Vi har én kansellering som skyldes ringvirkninger fra gårsdagen. Ruten Mo i Rana-Trondheim-Bodø måtte innstilles fordi crewet var på feil sted, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

Håper det letter utover dagen

De øvrige innstillingene skyldes lavtrykket. Ifølge Meteorologisk institutt skal lavtrykket lette utover formiddagen. Widerøe håper å få all trafikk i gang igjen i løpet av dagen.

Det er vanskelig å si mer presist. Men vi har grunn til å tro at det vil bedre seg i løpet av 10-14-tiden, sier Solli.

Lavtrykket påvirker flyenes høydemåler, og i de små flyene har man ikke mulighet til å justere for det lave trykket. Solli opplyste tirsdag morgen at måleenheten hektopascal fortsatt ligger 0,5 under det nivået som kreves for at flyene kan fly igjen.

Melkeruta innstilt

– En av flygningene som er innstilt, er den mange kaller «melkeruta». Det er WF972, som går fra Tromsø og er innom alle kystlufthavnene før den til slutt ankommer Kirkenes, sier Solli.

Ellers er rutene Lakselv-Tromsø, Tromsø-Hammerfest, Tromsø-Hasvik, samt avganger fra Andenes i Nordland berørt.

– De flyene som i går måtte parkere i Kirkenes og Vadsø, står fremdeles på bakken, sier Solli.

