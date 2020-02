– Ikke hentet inn for å selge Norwegian

Norwegian har slitt stort med Boeing-flåten, der det både har vært parkering av Max-flyene og motorproblemer med Dreamlinerne. Dette har gitt økte drivstoffkostnader og store ekstrakostnader med innleie av nye fly, men det har samtidig vært en bidragsyter til at Norwegian har satt på klaffene på veksten.

Kapasiteten, ASK, er redusert med 16 prosent i fjorårets siste kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Selv om driftsresultatet viser et underskudd på 1,9 milliarder kroner, er dette en stor forbedring fra året før, da flyselskapet tapte hele 3 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Nytt kostnadsprogram

Jacob Schram, som tok over konsernsjefstolen i januar, sier til Finansavisen at han ikke har gått inn i selskapet for å pynte og selge det.

Schrams visjon er å «bringe Norwegian inn i fremtidens mobilitet».

– Og da betyr det at planen ikke er å selge selskapet, legger han til.

– Vil du gjøre endringer i ledelsen?

– Det vil alltid være endringer i en ledelse. Noen utvikler seg og får nye posisjoner, mens andre vil ha nye utfordringer, sier Schram.

Han legger til:

– Men jeg har ingen ambisjon om å bytte alle lederne, det er fryktelig mye kompetanse her, sier Schram, og nevner at dette også gjelder nivået under konsernledelsen.

Det første, og det viktigste, Schram skal gjøre, er å kjøre et nytt kostnadsprogram i konsernet. Gjennom «Focus19» kuttet Norwegian nær 2,3 milliarder i kostnader i 2019, og neste ut er «Next».

Målet er å kutte kostnadene med 1,5 milliarder i 2020, ledelsen hevder jobben allerede er i gang.

– Dette er vår toårsplan, sier Schram om initiativet.

– Jeg har sett mange programmer opp igjennom, men dette er oppriktig det beste programmet jeg har sett, skryter konsernsjefen.

Kuttet 70 ruter

Til tross for innleie av fly, som følge av problemene med de to Boeing-modellene, faller kostnadene i regnskapsåret 2019, sammenlignet med 2018. Inntektene øker også og ender i 2019 totalt på 43,5 milliarder kroner. Inntektene var i 2018 på 40,3 milliarder kroner.

Norwegian kuttet 70 ruter i fjor, hvor 20 av disse var langdistanseruter.

Selv om det er enkelt å kutte en rute, er det ikke like enkelt å nedbemanne like raskt. Ikke minst har det skapt hodebry med tanke på parkeringen av Max-flyene, fordi selskapet ikke vet når de kan trenge piloter og kabinansatte igjen.

Under kvartalspresentasjonen ble også ledelsen utfordret på om langdistansesatsingen snart blir lønnsom.

Avtalen med Jetblue ble nevnt som en mulighet for å skape overskudd i USA.

– Det vil helt klart hjelpe, sier Schram.