SAS stopper Kina-flygninger ytterligere

Flyselskapet SAS har bestemt å suspendere flygningene til Shanghai og Beijing til og med 29. mars, opplyses det i en pressemelding. SAS skriver at det er på grunn av sikkerheten til deres passasjerer og ansatte. Årsaken er coronaviruset i Kina.

Berørte passasjerer får tilbake pengene sine, eller kan ombooke billettene.

30. januar meldte SAS at alle fly til og fra Shanghai og Beijing ville bli suspendert frem til 9. februar. Opprinnelig tilbyr SAS tolv flyvninger i uken til SAS og Beijing.

SAS opplyser at flygningene til Hongkong vil gå som planlagt, men at selskapet vurderer situasjonen nøye fortløpende.

En rekke andre flyselskap har også suspendert flygninger til Kina. Det nye coronaviruset har kostet over 1.400 mennesker livet i Kina og nær 60.000 er smittet. På et cruiseskip som ligger for anker utenfor kysten av Japan, er det registrert 218 smittetilfeller.