Norwegian-sjef vil øke satsingen på langdistanser

– Det tror jeg er en kjempemulighet, en nisje i markedet som vi er som skapt for, sier Schram til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Jeg tror det er mer å hente på langdistanseflygingene, sier han.

I tillegg kommer Norwegian til å trenge flere strategiske samarbeid, på linje med avtalen selskapet har inngått med amerikanske JetBlue, sier han.

Norwegian la nylig fram nedslående resultater for fjoråret, med et underskudd på nærmere 1,7 milliarder kroner. Resultatet var likevel betraktelig bedre enn i 2018, da Norwegian måtte notere et underskudd på nesten 2,5 milliarder kroner.

De negative resultatene skyldes blant annet at 18 nyinnkjøpte Max-fly måtte settes på bakken etter ulykkene i Etiopia og Indonesia, samt problemer med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene. Selskapet har i mellomtiden måttet leie inn fly for å unngå kanselleringer og forsinkelser.

De siste prognosene fra selskapet er at Max-flyene tidligst kan settes inn i trafikk igjen i september.

Samtidig ble 70 ruter lagt ned i fjor, hvorav 20 langdistanseruter.

Ifølge Schram sitter kreditorene nå på 90 prosent av inntektene fra solgte billetter.

– Det er klart at det gjør det mer problematisk i den perioden vi befinner oss i nå, sier han.