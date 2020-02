Norwegian oppdaterer etter markedsspekulasjoner

Norwegian-aksjen har vært i fritt fall denne uken, og har falt over 44 prosent siden mandag.

Enkelte investorer har fryktet et brudd i lånebetingelsene til Norwegians datterselskap Arctic Aviation Assets (AAA), hvor egenkapitalkravet er 400 millioner dollar mot eierne av det konvertible lånet som ble plassert i november 2019.

Men nå er Norwegian lei spekulasjonene, og så seg derfor nødt til å sende ut en børsmelding torsdag formiddag.

AAA har en egenkapital ved utløpet av året på 596 millioner dollar. I tillegg gjeld mot bokført egenkapital på 81 prosent, mot grensen som ligger på 85 prosent. Marginen er derfor for AAA solide 196 millioner dollar fra et brudd.

Aksjekursen svarte umiddelbart med å heise seg noen prosentpoeng, men er fremdeles ned rundt 12 prosent for dagen.

Opprettholder guiding

Norwegian avkreftet at det er utfordringer med lånebetingelsene, og i tillegg opprettholder selskapet guidingen fra kvartalsrapporten som ble lagt frem 13. februar.

Flyselskapet ser heller ingen endringer i datterselskapet som vil resulterer i vesentlig endring i AAA som vil påvirke lånevilkårene.

Det har vært en svært tøff uke for Norwegian med et kraftig kursfall på over 44 prosent, hvor det i tillegg til frykt for en ny emisjon har fått juling av frykten for spredning av viruset.

Men Norwegian, som SAS, sier at Coronaviruset til nå ikke har hatt noen innvirkning.

Tidligere denne uken trakk United Airlines guidingen for 2020, mens kjempen Lufthansa har satt inn massive tiltak for å ha kontroll på kostnadene.