Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen tror passasjerene kommer tilbake og at Norwegian kan unngå emisjon

Norwegian-aksjen er ned 60 prosent på to uker, mye takket være flyfrykt som følge av spredningen av coronaviruset. Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen har analysert den sannsynlige effekten av coronaviruset på flyselskapet.

Her er konklusjonen:

«Dagens aksjekurs er nå på et nivå vi sist så under finanskrisen tilbake i 2008, mens selskapet klart har forbedret driften. For å oppsummere, vi tror coronaviruset vil bli løst, og historien har vist at passasjerveksten bare er blitt påvirket midlertidig».

- Aksjemarkedet er tydeligvis ikke enig i at forhåndssalget ikke blir rammet selv om SAS sier de ikke har merket noe, og at også Norwegian mellom linjene sier de ikke har sett store endringer, sier Kenneth Sivertsen.

Han utbasunerer et hyl når Finansavisen spør om dette er et godt tidspunkt å kjøpe Norwegian-aksjer.

- Jeg syntes fallet var stort tidlig i uken, men nye 25 prosent torsdag er mye. Men det blir som å gripe en fallende kniv. Historien har vist at det er motstandsdyktighet i slike situasjoner.

Han vil imidlertid ikke gi investorer et klart aksjeråd.

- Jeg er selv på vei tilbake etter «man flu». Jeg diskuterer med kundene. De vil vite hvor mye Norwegian har å gå på.

Trenger egenkapital

Det er en god trøst for vettskremte Norwegian-aksjonærer, men om det hjelper er ikke sikkert. For selv Kenneth Sivertsen ser at Norwegian kan få et kapitalbehov som følge av coronaviruset. Flyanalytikeren har forutsatt et ti prosents fall i kabinfaktoren i mars. Med alt annet likt gir det følgende effekt for Norwegian, ifølge Sivertsen:

* Flyselskapet vil få 4,7 milliarder i redusert driftsresultat før avskrivninger etter leasingkostnader - fra 9,1 milliarder til 4,4 milliarder.

* Det vil medføre et tap på 3,8 milliarder kroner og en fortjeneste pr. aksje på minus 24 kroner pr. aksje. Tidligere var forventningen rundt null.

* I et slikt tilfelle vil det være behov for å øke egenkapitalen i andre eller tredje kvartal for å sikre likviditet, samt en bokført egenkapital på 1,5 milliarder for å holde seg innen lånevilkårene.

Estimater må ned

Men Sivertsen er tydelig på at alt annet ikke vil bli likt, og at egenkapitalbehovet kan løses på andre måter. Analytikeren tror at redusert etterspørsel vil medføre redusert flykapasitet fra flyselskapene.

Norwegian har 18 MAX-fly på bakken, og disse vil ikke bli erstattet at leasingfly.

MAX-flyene utgjør 15 prosent av kortdistanseflyvningene og 10 prosent av totale flyseter i Norwegian. Denne kapasiteten tror Sivertsen vil reduseres mer enn dagens guiding som tilsier 13 til 15 prosent nedgang i 2020.

Dette vil redusere potensiell inntjening markert. Det vil medføre at estimatene vil måtte bli redusert.

Men slipper aksjeemisjon

Sivertsen ser forhåndssalg som den største risikoen for arbeidskapital og kontantbeholdning i Norwegian, selv om både SAS og Norwegian varsler at de ikke har sett noen effekt hittil.

Sivertsen forventer en kontantstrømseffekt på 2,3 milliarder for forhåndssolgte billetter.

«Hvis vi antar at vi er for optimistiske, og arbeidskapitalen er null, betyr det at Norwegian vil gå ut av første kvartal med 1,5 milliarder i banken», skriver han og legger til at dette ikke tilsier behov for ny aksjeemisjon.

Sivertsen peker på at Norwegian har 30 737-NG-fly som kan være kilde til likviditet. Det samme er kompensasjon fra Boeing, trolig på én milliard kroner.

- Jeg vet ikke om det er kjøpere i Asia nå, men det blir som selge høns i regnvær. Jeg skal ikke utelukke den ene eller andre. Det er åpenbart ingen bra situasjon for flytrafikk nå, sier Sivertsen.