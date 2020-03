Lavere kabinfaktor hos easyJet etter corona-utbruddet

easyJet er en av gigantene innenfor lavprissegmentet, og har også en feeder-avtale med Norwegian på London Gatwick.

Men etter virusutbruddet merker easyJet et kraftig fall i kabinfaktoren på flighter fra deres nord-italienske baser. Selskapet merker også lavere etterspørsel også generelt i Europa.

I meldingen, som ble offentliggjort tidlig fredag morgen, er selskapet usikre på konsekvensene av utbruddet, og gjør i denne omgang ingenting med guidingen for konsernet i 2020.

Tar grep

Selskapet jobber tett med myndigheter for å få oversikt og setter inn tiltak, men vil frem til myndighetene får kontroll over viruset iverksette en rekke tiltak for å ha kontroll på kostnadene.

Stans i nyansettelser

Reallokering av fly for sommeren 2020, for å få det høyeste inntektspotensiale når markedet snur

Ulønnet ferie tilbys

Utsettelser på «ikke-viktige» prosjekter og investeringer

Stans i ferieavvikling

Administrative budsjett-kutt

Lufthansa iverksatte lignende grep for å ha kontroll på kostnadene under kontroll allerede onsdag.

Lav andel for Norwegian og SAS

Det nord-italienske markedet er lite for både Norwegian og SAS, og begge har til nå uttalt at det er «business as usual».

Men aksjekursen til begge selskapene har gått rett i bakken denne uken. Norwegian har mer enn halvert seg denne uken, hvor egenkapitalen prises til under 3 milliarder på Oslo Børs.

SAS på sin side rapportere tall for første kvartal på onsdag, hvor det leverte et underskudd på linje med forventningene.

Men investorene er ikke fornøyd, og har sendt aksjekursen ned 31,4 prosent denne uken, godt drevet av frykten for lavere kabinfaktor grunnet corona-viruset.