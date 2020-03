Profit warning fra Finnair

– Når corona-situasjonen nå har gått inn i en ny fase med utbrudd i en rekke nye land må vi gjøre nødvendige tiltak på kostnadssiden, våre operasjoner og allokering av ressurser for å opprettholde våre inntekter, skriver konsernsjef Topi Manner i Finnair i meldingen.

Vi skal ikke mer enn tre uker tilbake, under fremleggelsen av tallene for 2019, at Manner trodde effekten av viruset ville ha en «liten innvirkning» i første kvartal, selv om flyvninger til Kina ble rammet.

Finnair guidet da en kapasitetsvekst på 4 prosent på 2020, men denne trekkes nå tilbake.

« Grunnet lavere etterspørsel etter flyreiser grunnet corona-viruset forventer vi at Finnairs resultat for første kvartal blir lavere enn samme periode i 2019», skriver selskapet.

Selskapet tror derfor at driftsresultatet vil bli lavere enn 3 millioner euro i første kvartal i år.

Som easyJet og Lufthansa

Finnair har en rekke langdistanseflyvninger til Asia, og tror nå at det vil bidra til å svekke etterspørselen også i andre kvartal, altså mot sommeren.

På bakgrunn av det varsler selskapet nå at resultatene for 2020 vil bli signifikant lavere enn i 2019, hvor selskapet leverte et overskudd på 162,8 millioner euro, eller drøye 1,6 milliarder norske kroner.

Selskapet vil istedet for vekst fokusere på å gjøre endringer i kapasiteten og gjøre en rekke endringer i rutenettverket.

I tillegg vil Finnair, som både Lufthansa og easyJet, ha fokus på kostnader for å redusere den finansielle innvirkningen av etterspørselsfallet.

Målet er å redusere kostnadene med 40 til 50 millioner euro, hvor det som hos konkurrentene vil gå ut over nyansettelser, salgs- og markedsaktiviteter og prosjekter.

– Det er vanskelig å forutse hvordan situasjonen vil utvikle seg de neste månedene. Samtidig tror vi på vårt Asia-fokus samt strategien for en bærekraftig og lønnsom vekst, sier Manner, og legger til:

– Vi er fast bestemte på å fortsette denne langsiktige planen, til tross for disse midlertidige justeringene.