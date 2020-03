Passasjerveksten fortsetter for Ryanair

Til tross for coronafrykt har Ryanair økning i trafikken i februar. Passasjerveksten var på 9 prosent sammenlignet med samme periode året før, og totalt var det 10,5 millioner passasjerer som satte seg på et Ryanair-fly i løpet av årets korteste måned.

Ryanair har annonsert at de i tre uker vil ha 25 prosent mindre kapasitet til og fra Italia, etter et fall i antall bestillinger på grunn av virusutbruddet. Det er ikke ventet at nedtrappingen vil ha noen merkbar effekt på regnskapsåret som slutter 31. mars.