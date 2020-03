Danske Bank tror Norwegian vil tape milliarder på viruset

Danske Bank-analytiker Martin Stenshall tror at coronaviruset vil medføre et tap på rundt 2,5 milliarder kroner for Norwegian dette året, ifølge en analyse Finansavisen har fått tilgang til. Tidligere regnet analytikeren med et tap på 87 millioner kroner.

Det skaper utfordringer for Norwegians obligasjonslån. For å ikke bryte lånebetingelsene, spår Stenshall at Norwegian-eierne må ut med rundt 500 millioner kroner i en rettet emisjon.

Stenshall estimerer at Norwegians inntekter har falt med 17,5 prosent hittil i år.

Danske Bank opererer med kjøpsanbefaling og kursmål på 45 kroner. Kursen står i 19,81 kroner ved 15.45-tiden tirsdag. Aksjekursen har blitt omtrent halvert siden coronaviruset brøt ut i større grad i Italia.