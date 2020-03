SAS snur om corona

For under én uke siden la SAS frem regnskapene for første kvartal i sitt avvikende regnskapsår, og da uttalte finansdirektør Torbjørn Wist til Finansavisen:

«Våre kanselleringer grunnet coronaviruset vil gi oss et bortfall på 200 millioner svenske kroner fra topplinjen i andre kvartal, men med marginal effekt på resultatet. Foreløpig har virusutbruddet hatt en marginal effekt på produksjonen, og det gjør at vi holder oss til vår resultatguiding for dette regnskapsåret.»

Med den seneste økningen i coronavirusets spredning, må Wist gjøre om på det han sa for en uke siden. Grunnen er at følgende forutsetning ikke holder:

«Forutsatt at det ikke blir en økt spredning eller at uroen strekker seg ut i tid, vil coronaviruset få en begrenset resultateffekt for vår del.»

Må kutte kostnader

Tirsdag melder selskapet at:

Guidingen for regnskapsåret 2019-2020 trekkes tilbake.

I tillegg til kansellerte flygninger til Kina, stoppes også alle flygninger til Hong Kong fra torsdag av.

De neste to månedene vil det også kuttes i ruter i Europa og Skandinavia.

Det økte inntektsbortfallet kompenseres til en viss grad naturlig av lavere kostnader knyttet til aktiviteten, som lavere drivstofforbruk. Men det er ikke nok, tyder SAS’ melding på.

For nå dras barberhøvelen over administrasjonen, det innføres ansettelsesstopp, ikke-kritiske prosjekt utsettes og markedsføringen kuttes. Kutt i personalkostnader medfører at det kan bli permitteringer, men også førtidige pensjoner.

Fikk kort børsglede

Da SAS avsluttet sitt forrige årsregnskap i desember, meldte det det siktet mot en positiv driftsmargin (EBIT-margin) på 3–5 prosent. Det er denne inntjeningen som nå ser mer usikker ut.

Men det ser også mørkt ut for de finansielle målene hvor SAS blant annet har ambisjoner om å klare 12 prosents avkastning på den investerte kapitalen og holde nettogjelden under 3 ganger driftsresultatet (EBITDAR).

I børsmeldingen tirsdag skriver SAS at det er for tidlig å avgjøre hva effektene blir av tiltakene.

Aksjonærene likte umiddelbart det de fikk lese av meldinger fra SAS-ledelsen i går, for aksjekursen ble løftet frem mot lunsjtider tirsdag. Men så ble oppturen blåst bort, og nedturen endte til slutt på 1,4 prosent. På to uker har nær 30 prosent av børsverdiene fordunstet i SAS.

Det seneste fallet har vært mer dramatisk for Norwegian, som kommer med sine trafikktall for februar onsdag morgen. Norwegian-aksjen har falt nær 50 prosent over de seneste to ukene. Tirsdag fikk aksjekursen en etterlengtet opptur, da aksjekursen tilslutt endte med et løft på 3,5 prosent.