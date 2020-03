Warren Buffett kjøper aksjer etter kurskollaps i luftfart

Berkshire Hathaway som kontrolleres av investorlegenden Warren Buffett kjøpte i forrige aksjer i flygiganten Delta Air Lines. Ifølge Bloomberg kjøpte buffett mer enn 976.000 aksjer i Delta Air Lines til en gjennomsnittspris på 46,4 dollar per aksje. Det vil si at det ble kjøpt aksjer for totalt 45,3 millioner dollar.

Den siste måneden har Delta Air Lines-aksjen falt 18,9 prosent, mens den tirsdag faller 0,6 prosent til 46,9 dollar.

Warren Buffet har tidligere uttalt at børsfallet som følge av covid-19-viruset er en god kjøpsmulighet. Investoren mener at man ikke skal se på investeringer som å eie aksjer, men å eie en del av et selskap. Han er også kjent for å handle verdiaksjer, der han investerer for å eie en aksje over lang tid. Buffett har tidligere kjøpt aksjer for store summer når børsene faller.