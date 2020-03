Norwegian-aksjen med nytt kraftig fall i coronauroen

Den tyske flykjempen Lufthansa varslet onsdag, ifølge Reuters, at det satte ytterligere 150 fly på bakken, hvor kort- og mellomdistansekapasiteten blir redusert med 25 prosent.

Med totalt 173 fly på bakken for Lufthansa har flere rettet øynene mot Norwegian, som frem til onsdag ettermiddag fremdeles ikke hadde merket et fall i etterspørselen.

– Nå står selskapet ganske ensomt blant dem som ikke har sagt noe, sier analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities.

Han trekker frem at Lufthansa har mye kapasitet mot både Asia og Italia, områder hvor Norwegian har begrenset eksponering.

– Men jeg håper de kommer med en kommentar i trafikktallene på torsdag morgen, sier han.

Aksjekursutviklingen surret rundt null frem til halv tre, da luften gikk ut av ballongen. Norwegian-aksjen falt nye 8,5 prosent på onsdag.

ETTERLYSER OPPDATERING: Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities. Foto: Ivan Kverme

Mange faktorer

Coronaviruset har til nå rammet aktører innen reiseliv hardt. Både cruiserederier og flyselskaper har fått kraftig juling etter at selskaper har innført reisestans, karantenetider samt den psykologiske effekten det har med en massiv bølge med coronanyheter.

Sivertsen påstår ikke at kraftige aksjefall i sektoren kommer fra en opphaussing fra medier, men han tror det forsterker.

– Det er mange selskaper som nekter ansatte å reise, og det vil naturligvis gi konsekvenser for flyselskapene, sier han.

En rekke flyselskaper har allerede varslet et kraftig fall i antallet reisende, men nå kommer bølgen også skyllende over flyplassene.

København rammet, Avinor antyder

Tirsdag offentliggjorde den danske hovedflyplassen i København at den merket svikt i passasjergrunnlaget, og at den derfor ikke kunne gi noen guiding på finansielle nøkkeltall for 2020.

«På bakgrunn av den store usikkerheten covid-19 har skapt for flytrafikken i Danmark og resten av verden, og usikkerheten i situasjonens varighet, er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å foreta en rimelig vurdering av de økonomiske påvirkninger av viruset», skrev flyplassen.

På spørsmål fra Finansavisen om Avinor, som eier og drifter de fleste flyplasser i landet, merket noe til coronafrykt i Norge, var svaret følgende:

– Vi slipper trafikktallene våre for februar på tirsdag, og vil ikke kommentere på dette før da, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Men kommunikasjonssjefen antyder samtidig at februartallene vil være påvirket.

– Det er jo svært sannsynlig at februartallene får en dipp som følge av «coronaeffekten» som inntraff i februar, og at mars måned også vil bli preget av dette.

Merkes på Torp også

Adm. direktør Gisle Skansen i Torp Sandefjord lufthavn, som er utenfor Avinor-systemet, sier at de også merker lavere etterspørsel.

– Selvsagt merker vi det også, men kanskje mindre enn både Kastrup og Avinors store flyplasser, da vi har mindre langdistansetrafikk og ei heller veldig stor trafikk direkte til Italia, sier Skansen til Finansavisen.

Lavprisselskapene easyJet og Ryanair står for to tredjedeler av flightene fra flyplassen, hvor Norwegian kun hadde 4 prosents markedsandel i 2019.

– Isolert sett har vi en liten vekst i år, inklusiv februar, på 2 prosent. Det er både innenriks og utenriks, sier Skansen.

Men han legger også til:

– Det er dog mange som avbestiller til Italia og utsetter sine reiser. Og om dette trekker ut, vil det merkes i større grad.