Norwegian med trafikktall for februar - trekker guiding

Strategien om å strupe vekst og gå for lønnsomhet slår til for 11. måned på rad for flyselskapet.

Med 1,95 millioner passasjer i februar faller antallet med 22 prosent sammenlignet med februar i fjor. Samtidig øker fyllingsgraden med 0,2 prosentpoeng, til 81,7.

– Jeg er fornøyd med at vi fortsetter å levere på strategien om å returnere til lønnsomhet etter år med betydelig vekst, sier konsernsjef Jacob Schram i meldingen.

Han trekker også frem viktigheten at flyene går til oppsatt tid, med en punktlighet på 84,2 prosent.

Norwegians trafikktall i februar Tall i mill. Feb. '20 Endring fra feb. ’19 Passasjerer 1,955 -22 % Fyllingsgrad 81,7 % 0,2 p.p. Yield 0,37 15% Punktlighet 84,2 % 0,7 p.p.

– Vi merker for øyeblikket en redusert etterspørsel på enkelte ruter grunnet coronavirus, og har derfor kansellert enkelte avganger mellom Europa og USA, legger Schram til.

Norwegian tar også bedre betalt for billettene, og øker enhetsintektene med 15 prosent, til 0,30 kroner. Yielden styrker seg også formidabelt, og stiger fra 0,32 kroner i fjor til 0,37 kroner. Det er en oppgang på hele 15 prosent.

Selskapet har et urealisert tap på drivstoff-hedger på 362 millioner kroner hittil i år.

Får merke viruset

Flyselskapet skriver at det har opplevd noe lavere etterspørsel, spesielt på fremtidige bookinger.

Norwegians ruter innenfor de neste ukene er ifølge selskapet mindre rammet, og selskapet stanser derfor ikke de 22 flyavgangene over Atlanteren før 28. mars. Flyene blir i første omgang avlyst frem til 5. mai.

Det er langdistanseflightene fra Roma som står for det største kuttet, men også en avgang fra London til New York vil trekkes ut av markedet.

Grunnen til at Norwegian ikke er hardere rammet skal være at fritidsreiser ikke er like hardt rammet som forretningsreisende, som gjør at flyselskapet ikke har opplevd det dramatiske etterspørselsfallet.

I tillegg er trafikken veldig begrenset mot høyrisiko-områder i nord-Italia og andre steder med utbrudd.

Trekker guiding

Flyselskapet følger på i rekken av flyselskaper som ser seg nødt til å trekke guidingen for 2020, noe Norwegian nå også gjør.

« På dette tidspunktet er det alt for tidlig å vite den totale innvirkningen på vår forretning», skriver selskapet i meldingen.

Norwegian vil i 2020 uansett redusere kapasiteten med 15 prosent, som tidligere meldt.

Kraftig kursfall

Norwegian-aksjen har flydd i kraftig motvind på børsen de seneste ukene. Aksjen ble handlet så høyt som 42 kroner senest 12. februar, men etter det har aksjekursen falt som en sten 11 dager på rad, hvor 57 prosent av markedsverdien er radert bort.

Frykt for en ny emisjon, dersom Norwegian blir rammet av coronaviruset, har stått i fokus.