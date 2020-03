– Utviklingen som følge av covid-19 er nærmest uten sidestykke, sa Alexandre de Juniac, leder for Iata (International Air Transport Association) etter et møte i Singapore torsdag.

Han opplyste at det oppgitte anslaget på et tap på opptil 113 milliarder dollar gjelder for inneværende år.

– På litt over to måneder har industriens utsikter i store deler av verden tatt en dramatisk vending, sa han.

