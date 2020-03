Analytikerne svært bekymret for Norwegian i coronakrisen

«Brace for impact» er tittelen på investoroppdateringen om Norwegian fra analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities som ble sendt ut fredag morgen.

Sivertsen har siden 14. juli 2017 hatt en kjøpsanbefaling på aksjen, og har i lengre tid vært den Norwegian-analytikeren som har hatt høyest forventninger til selskapet. Men så kom corona.

– Fall i etterspørsel synes ikke i trafikktallene, enda. Men den synes på aksjekursen, sier Sivertsen.

HOLD: Etter 3,5 år med kjøpsanbefaling snur analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities om Norwegian. Foto: Iván Kverme

For selv om Norwegian dro ned guiding for 2020 på torsdag, og samtidig kansellerer 22 avganger, tror Sivertsen at det kun er et tidlig varsel for en lavere inntjening.

– Alt faller av fly. Det er alvorlig for industrien og aksjonærene møter dessverre en høy risiko nå, sier han.

For første gang på 3,5 år anbefaler Pareto sine kunder om å holde seg unna Norwegian-aksjen:

– Risikoen er høy og utfallsrommet er usikkert, sier han.

Ikke alene

Men Sivertsen er ikke den eneste Norwegian-analytikeren som frykter for trøbbel i luften.

Petter Nystrøm i ABG Sundal Collier var tidlig ute med en bekymring om Norwegians balanse, som kan bli satt under et nytt press dersom passasjerer uteblir. Men nå er Nystrøm langt mer usikker og dro torsdag ned estimatene, hvor kursmålet ble satt på 8 kroner.

Det er til nå den eneste salgsanbefalingen.

SEB hadde ifølge Bloomberg besøk av Norwegian-ledelsen for en uke siden i London, men analytiker Jaakko Tyrvainen ble tydeligvis ikke beroliget.

Fredag morgen ble derfor kjøpsanbefalingen plukket ned, kursmålet ble dratt helt til 16 kroner og investorene får beskjed om å skygge banen.

Den samme beskjeden får kundene hos Arctic Securities. Selv om analytiker Axel Jacobsen fremdeles opererer med et kursmål på 45 kroner er dette trolig fordi regnearkene ikke er helt oppdaterte.

Men Arctic-kundene får den samme beskjeden som hos SEB, Pareto, Exane BNP Paribas, Sparebank 1 Markets og Davy: Hold!