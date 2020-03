Krakk i Norwegian

Det ser ikke ut til å være noe gulv i Norwegian-aksjen.

Kursfallet bare fortsetter, og så langt i dagens handel er nedturen på over 23 prosent til 12,19 kroner. Aksjen har vært nede i 11,80 kroner på det laveste.

Svært bekymringsverdig er også utviklingen i volumene. Fra å ligge på en dagsomsetning på i snitt 1-2 millioner aksjer, har volumene steget kraftig de siste par ukene.

Det toppet seg i forrige uke med over 26,3 millioner aksjer torsdag i forrige uke. I går ble 11,5 millioner aksjer omsatt, og klokken 10.45 fredag er 8,6 millioner Norwegian-aksjer omsatt.

ABG Sundal Collier anbefaler salg

Coronautbruddet og kraftig etterspørselsfall har fått flere analytikere til å barbere estimatene i flyaksjer, og i Norwegian har fire analytikere kuttet kursmålet bare siden torsdag.

ABG Sundal Collier, Pareto Securities og SEB har alle nedgradert aksjen, førstnevnte til selg. Det er til nå den eneste salgsanbefalingen på Norwegian.

ABG-analytiker Petter Nystrøm estimerer at Norwegian er nær ved å bryte lånevilkår, og mener en ny emisjon er sannsynlig. Hans kursmål er åtte kroner.

– Møter dessverre en høy risiko nå

Pareto-analytiker har nedgradert aksjen til hold, og det er første gang på 3,5 år at meglerhuset anbefaler sine kunder om å holde seg unna Norwegian.

Selv om Norwegian dro ned guiding for 2020 på torsdag, og samtidig kansellerer 22 avganger, tror Sivertsen at det kun er et tidlig varsel for en lavere inntjening.

– Alt faller av fly. Det er alvorlig for industrien og aksjonærene møter dessverre en høy risiko nå. (...) Risikoen er høy og utfallsrommet er usikkert, sier han.