Jan Petter Sissener: – Norwegian-emisjon på 1 krone

Bunnen har falt fullstendig ut av Norwegian-aksjen med kursfall på over 25 prosent fredag formiddag. Forvalter Jan Petter Sissener varsler en voldsom refinansiering i flyselskapet.

Refinansieringen omfatter konvertering av all obligasjonsgjeld til egenkapital, og kanskje også en del av bankgjelden. Dertil må det inn mye ny egenkapital fra aksjonærene, og de pengene vil måtte komme inn på uhørt lave kursnivåer, mener aksjeforvalteren.

Å legge emisjonskursen på 10 øre vil være for lavt. Da vil det ikke være noen vits for aksjonærene Jan Petter Sissener

– Aksjemarkedet mener nå at Norwegian vil gå tomme for penger og bryte alle lånevilkår. Det vil måtte komme en Norwegian-emisjon på 1 krone, sier Jan Petter Sissener.

– 10 øre vil være for lavt

– Det som er viktig er at all obligasjonsgjeld må konverteres slik at det ikke oppleves som at all ny egenkapital fra aksjonærene går direkte til kreditorene. Dessuten vil jeg si at 1 krone er en riktig emisjonskurs.

– Å legge emisjonskursen på 10 øre vil være for lavt. Da vil det ikke være noen vits for aksjonærene, men dagens egenkapital er uansett ikke mye verdt slik dette har utviklet seg, sier Sissener.

– Dessuten må det flere kort frem på bordet. Hvor er pengene fra Boeing og Rolls Royce? Det behøves mer informasjon fra selskapet enn de har gitt hittil, sier han.

– Et lappeteppe

Sist Norwegian gjorde en refinansiering var så sent som i fjor høst. Den var ikke god nok, ifølge Sissener.

– De valgte en løsning man kan kalle et lappeteppe da de refinansierte obligasjonene i oktober. De la ut en ny konvertibel i tro på kursoppgang og lys fremtid. Ingen kan noe for corona-krisen, men Norwegian gikk glipp av muligheten til å bygge en solid balanse. Det må de gjøre nå hvis dette vedvarer. Det er ingenting som tyder på at dette stopper. Det bare eskalerer, sier han.

Man skal være jævlig god på drift for å kompensere 7-8 prosent ekstra kapitalkostnad Jan Petter Sissener

– Bryter alle lånevilkår

Danske Bank har anslått at gjenværende egenkapital i Norwegian blir 6-700 millioner ved utgangen av andre kvartal.

– Det er basert på at krisen går over i april, hvilket betyr at den kan bli enda lavere, og da er de i brudd på alle lånevilkår, sier Sissener.

Norwegian har sett lånekostnadene skyte i været. Før det smalt ble obligasjonslån handlet til en yield på 10-12 prosent. Denne uken var yielden over 20 prosent.

– Man skal være jævlig god på drift for å kompensere 7-8 prosent ekstra kapitalkostnad. Det nytter ikke i en så kapitalintensiv industri. Selv med en snittrente på 6-7 prosent har de dobbelt så høye rentekostnader som andre. De må opp med soliditeten for å få motstandsdyktighet.