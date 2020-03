Norwegian oppdaterer etter mye oppmerksomhet etter det kraftige kursfallet

Aksjekursen til flyselskapet Norwegian har vært i hardt vær. Etter et fall på 25 prosent så selskapet seg nødt til å sende ut en melding fredag ettermiddag:

«Vi har per i dag solgt over 2/3 av de tilgjengelige setene i mars måned. Selv om etterspørselen akkurat nå naturlig nok er preget av usikkerhet opplever vi fremdeles at folk bestiller billetter, særlig for reiser i nær fremtid. Vi jobber nå med å justere ruteprogrammet for at det skal være så godt tilpasset etterspørselen som mulig. Endringer vil bli annonsert så snart de er klare», skriver selskapet.

Selskapet merker økt oppmerksomhet

Norwegian-fallet går ikke upåaktet hen noe sted, hvor den siste tids kursbevegelser er på de flestes lepper.

Dette merker også ledelsen i Norwegian godt.

«Det er mange som ønsker oppdatert informasjon fra selskapet som følge av markedsuroen, kursutviklingen i Norwegian og andre selskaper som er eksponert mot reiseliv, samt effekter av COVID-19 viruset og tiltak fra myndigheter. Norwegian vil gi informasjon om dette på ordinært vis via Oslo Børs og ber om forståelse for at dette er en situasjon som endrer seg fortløpende.»

Selskapet viser avslutningsvis til den siste oppdateringen som kom allerede torsdag, under fremleggelsen av trafikktallene for februar.

Der kom det frem at strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet fortsetter å gi betydelig høyere enhetsinntekter og bedre punktlighet. Selv om Norwegian trekker guiding om overskudd for 2020 grunnet usikkerhet rundt corona, holder de fast på å kutte kapasiteten med ytterligere 15 prosent i år.