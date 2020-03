Boeing kritiseres kraftig i Kongressen

I rapporten fra samferdselskomiteen blir Boeing kritisert for tekniske feil i flyets design, manglende åpenhet overfor både myndighetene, flygerne og kundene og forsøk på å tilsløre informasjon om flyet.

Granskerne kritiserer også FAA for en sterkt mangelfull godkjenning av flyet og for å ha sviktet når det gjaldt å oppdage alvorlige problemer med flyets sikkerhet.

Alle fly på bakken

Boeing har vært i dyp krise siden to fly av typen Boeing 737 Max styrtet i Indonesia i oktober 2018 og i Etiopia i mars i fjor i ulykker som kostet 346 mennesker livet.

Alle verdens Boeing 737 Max-fly har siden vært satt på bakken mens Boeing jobbet med å utbedre manglene på flyet.

Siden januar er produksjonen av flyet innstilt inntil det kan godkjennes på nytt, trolig i løpet av året.

Gamblet med folks liv

Komiteen bruker sterke ord når de kaller Boeing 737 Max-flyet grunnleggende mangelfullt og utrygt.

Boeing kritiseres for å ha avvist sine egne ingeniørers bekymringer, og FAA kritiseres for å ha ignorert advarsler fra sine egne eksperter under godkjenningsprosessen.

I rapporten heter det at Boeing gamblet med passasjerenes sikkerhet i tiden etter ulykken i Indonesia da de lot 737 Max-flyene fortsette å fly, noe som endte med det etiopiske flyets ulykke fem måneder senere.

(©NTB)