DNB: Vi ser fortsatt høy strategisk verdi

DNB Markets tar opp igjen dekning av Norwegian Air Shuttle med hold-anbefaling og kursmål på 12 kroner. Det fremgår av en analyse mandag.

Kursras

Norwegian-aksjen er blant de hardest rammede selskapene som følge av mandagens oljeprisfall. Kursen falt nesten 30 prosent fra start, og nådde en bunn som svarte til selskapets laveste verdi på 15 år.

En må altså helt tilbake til 2005 for å se aksjen til tilsvarende pris.

Aksjen har imidlertid klart å hente seg betydelig inn igjen i løpet av morgentimene. I skrivende stund står kursen på 11,10 kroner og er nede 9,31 prosent fra fredagens verdi. Så langt i år er kursen 70 prosent ned.

Norwegian ned – SAS opp

Til sammenligning stiger konkurrenten SAS 3,28 prosent, som gleder seg over billigere drivstoff som følge av Saudi Arabias oljepriskrig.

Denne effekten gagner imidlertid ikke aksjekursen til Norwegian som fortsatt står i fritt fall.

Corona «overskygger» tiltak

Meglerhuset skriver at mens Norwegian har gjort betydelige tiltak for å styrke balansen, driften og lønnsomheten blir tidlige tegn på bedringer overskygget av negative innvirkninger av coronaviruset. Dette kan trigge vesentlige kutt i konsensusestimatene og et behov for finansiering.

«Et hovedspørsmål for investorer er om det er noen strategisk verdi igjen i Norwegian Air Shuttle i en verden etter coronaviruset. Vi mener at tapene primært er relatert til langdistanse, som vi fortsatt mener har høy strategisk verdi», skriver DNB Markets.