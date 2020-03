Ryanair dropper Italia fullstendig

Ryanair har tirsdag kunngjort at selskapet dropper alle flyvninger til Italia frem til 8. april som følge av at italienske myndigheter har innført karantenetiltak for hele landet knyttet til utbruddet av coronaviruset.

Fra onsdag slutter Ryanair å betjene alle sine innelandske italienske ruter. Lavprisflyselskapets internasjonale flyvninger til og fra Italia stanses fra førstkommende fredag.

Begge beslutninger gjelder frem til onsdag 8. april.

3 millioner færre passasjerer

Ryaniar har i en børsmelding også kunngjort en reduksjon i estimatet for selskapets trafikk i regnskapsåret 2020.

Selskapet venter nå å frakte 151 millioner passasjerer, mot tidligere 154 millioner. Nedjusteringen kommer som en direkte konsekvens av coronarestriksjonene som er innført i Italia, men skyldes også andre lands begrensninger for flyvninger til og fra Italia.

Dette skal imidlertid ikke ha noen vesentlig effekt på resultatguidingen for året, ifølge selskapet.



Samtidig påpeker Ryanair at det er altfor tidlig å vurdere virkningene fra coronaviruset på trafikken og inntjeningen i regnskapsåret 2021.

Regnskapsåret 2020 avsluttes 31. mars.