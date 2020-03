Widerøe kutter 1.500 avganger

Flyselskapet kutter 1.500 flyavganger frem til 31. mai. Det kommer i tillegg til 4.000 avganger som ble innstilt i februar. Kuttene gjelder både innenlands og utenlands.

For å redusere kostnadene har Widerøe også innført ansettelsesstopp, investeringer utsettes og den annonserte oppstarten av den nye ruten mellom Torp og Bromma utenfor Stockholm forskyves til 1. juni.

– Anbudsrutene flys som normalt, men vi kutter produksjon som går utover anbudskravene. Nedgangen i etterspørselen merkes også på anbudsrutene, sier Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe og legger til:

– Kuttene gjelder foreløpig ut mai. Vi følger utviklingen fortløpende og situasjonen har endret seg betydelig siste uke. Vi utelukker ikke ytterligere kutt dersom utviklingen fortsetter.

Flyselskapene er under stort press på grunn av lavere etterspørsel i frykt for coronaviruset. Tirsdag annonserte Norwegian at de også må kutte en rekke flyvninger.