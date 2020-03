Boeing stuper på Wall Street

Onsdag stuper Boeing-aksjen 14,9 prosent til 197,7 dollar på Wall Street. Den siste måneden har aksjen nærmest halvert seg med et fall på 43,4 prosent. Til sammenligning ble aksjen omsatt for 440 dollar i starten av 2019.

Fallet kommer etter Boeings planlegger om en full trekning av et eksisterende lån på 13,8 milliarder dollar allerede på fredag, ifølge Reuters. Dette skjer etter at Boeing sliter med verdensomspennende reiseforstyrrelser fra coronavirusutbruddet.

I tillegg skriver selskapet at de vil slutte å ansatte nye, utenom deler av selskapet der det er kritisk med nye. Boeing påpeker at det foreløpig ikke er snakk om permitteringer. Konsernsjef Dave Calhoun begrunner med at det er kritisk for selskaper å sitte på mye penger i utfordrende perioder.

WHO erklærte også onsdag at utbruddet av det nye coronaviruset nå er å regne som en pandemi. I skrivende stund har det blitt bekreftet 125.060 nye smittetilfeller og 4.590 har mistet livet til viruset.