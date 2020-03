Avinor vurderer å stenge norske flyplasser

Foreløpig er det ikke avgjort hvilke flyplasser som eventuelt kan bli stengt, sier Avinors pressekontakt til NTB. Tiltaket står kun på en liste over ting Avinor kan gjøre for å bekjempe smittefaren. Det er heller ikke lagt en plan for når disse tiltakene kan bli iverksatt.

Til NRK uttaler Avinor-direktør Dag Falk-Petersen torsdag at det kan bli aktuelt å stenge flere norske flyplasser, samt en rullebane på Gardermoen.

Innreiseforbudet til USA skaper krisestemning i norsk luftfart. Norwegian-aksjen falt med 20 prosent fra start på Oslo Børs.

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump et innreiseforbud for utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste to ukene. Reisende fra Europa stoppes i 30 dager for å begrense koronasmitten, og forbudet gjelder fra lørdag.

Innreiseforbudet gjør at situasjonen for luftfarten er svært dramatisk, sier leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen.

– Dette har episke dimensjoner for luftfart. Det kan føre til total nedsmelting. Her må myndighetene gripe inn rett og slett. Hele transportinfrastrukturen innen luftfart kan jo endres dramatisk, sier Carlsen til NTB torsdag morgen.

Torsdag er Norsk Flygerforbund i møte med Samferdselsdepartementet. Regjeringen er i dialog med flere bransjeaktører og jobber nå med tiltak for å hjelpe dem. Tiltakene blir lagt fram i morgen, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Dette er svært alvorlig og vil få store konsekvenser for flybransjen, som allerede er i en vanskelig situasjon, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Innreiseforbudet til USA betyr en ytterligere forverring av en situasjon som i utgangspunktet var alvorlig, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Dette har konsekvenser ikke bare for Norge, men hele den europeiske luftfarten. Flytilbudet mellom USA og Europa har alltid vært veldig omfattende. Så dette er en kraftig omdreining som gjør situasjonen mer alvorlig, sier Lothe.

– Hva betyr dette for norsk luftfart?

– Det er veldig vanskelig å si konkret for situasjonen endrer seg hele tiden. Men den endrer seg jo til det verre. Skal du drive et flyselskap, må du ha passasjerer. Det forvitrer nå.

– Økonomiske konsekvenser må unngås, skrev EU-president Charles Michel på Twitter torsdag morgen.