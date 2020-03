JP Morgan slakter Boeing-kursmålet

Meglerhuset JP Morgan nedgraderer anbefalingen på flyprodusenten Boeing fra overvekt til nøytral. Samtidig kuttes kursmålet fra 370 til 210 dollar, en nedgang på 160 dollar.

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump et innreiseforbud for utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste to ukene. Reisende fra Europa stoppes i 30 dager for å begrense coronasmitten, og forbudet gjelder fra lørdag.

Viruset gjør trolig at færre flyselskap vil kjøpe fly av Boeing.

Boeing hadde store problemer allerede før coronaviruset. Deres fly har vært satt på bakken siden mars i fjor etter to store ulykker på kort tid. Aksjen har falt 45 prosent den siste måneden. Boeing hadde i går en sluttkurs på 189 dollar.