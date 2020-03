Kutter kraftig i Norwegian-kursmål

HSBC nedgraderer nå sin anbefaling på Norwegian Air Shuttle fra kjøp til reduser, melder TDN Direkt.

Kursmålet kuttes fra 30,0 til 0,5 kroner.

Utfordrende tider

HSBC forventer nå ifølge TDN Direkt at Norwegian på kort sikt vil møte på utfordringer knyttet til kontantstrømmen, samt at leverandører sannsynligvis vil være mer forsiktige overfor Norwegian, med forverrede kostnadsutfordringer.

De trekker også frem at sannsynligheten ikke er høy for at flyselskaper, i det nåværende markedet, vil være i stand til å hente inn betydelige mengder frisk egenkapital.

«Dette er utfordrende tider for luftfartindustrien, spesielt for høyt girede Norwegian», skriver meglerhuset, ifølge nyhetsbyrået.

Faller kraftig

USAs president Donald Trump meldte i natt at landet nå innfører innreiseforbud fra de fleste europeiske land i 30 dager. Det har gjort situasjonen verre for de allerede hardt pressede flyselskapene.

– Nå er det faktisk så ille at jeg ikke bare er redd for Norwegian, sier Kenneth Sivertsen i Pareto Securities til Finansavisen.

Norwegian stuper videre på Oslo Børs torsdag, og er nå ned 21,9 prosent til 7,45 kroner. Bare den siste måneden har kursen på flyselskapet falt hele 80 prosent.