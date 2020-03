Flere av Norwegians største aksjonærer solgte seg ut i forrige uke

– Vi er imponert over mye av det Norwegian har fått til, men vi har alltid vært skeptiske til den lave egenkapitalandelen, sier leder av forvalterteamet i Danske Invest, Lars Erik Moen.

Han har gjennom flere aksjefond i Danske vært blant selskapets største aksjonærer de seneste årene, men nå er alle Norwegian-aksjene solgt.

– Grunnet omstendighetene begynte vi å redusere vår eierandel i fjor og solgte oss helt ut tidligere i år, sier Moen til Finansavisen.

– Selskapet har nå hatt svært uflaks med at oppkjøp ikke ble gjennomført, og de har fått store problemer med både nye langdistanse (Dreamliner) og nye mellomdistansefly (Max). Situasjonen med Pandemi vil være svært tung for alle flyselskap, og spesielt de som har lav likviditetsbuffer og egenkapital, legger Moen til.

Pareto ute

I tillegg mener Moen at selskapet, strategisk sett, er «godt posisjonert med lave kostnader og ny flyflåte, i tillegg til at de har en ledelse vi har tro på».

SOLGT: Forvalter Lars Erik Moen i Danske Invest. Foto: Iván Kverme

– Selskapet er også et av selskapene på Oslo Børs med høyest inntekter, og vi vil selvsagt vurdere en eventuell restrukturering hvis det lanseres en bærekraftig løsning, sier Moen.

Men Danske var ikke den eneste på topp-listen som har tatt nødutgangen i Norwegian.

For flere Pareto-fond har også ruvet høyt på aksjonærlistene de seneste årene, men nå er de ikke å finne på listene.

– Corona er alvorlig for selskapet, sier forvalter Tore Været i Pareto Asset Management, men ønsker ikke å kommentere om han har solgt seg ut.

Ifølge ferske aksjonærlister skal Pareto-fondene ha tømt aksjepostene sine i forrige uke, og skal derfor ha unngått den siste flighten ned fra 16 til 7 kroner.

– Vil dere delta i en eventuell restrukturering?

– Vil vil først se hva staten kommer opp med før vi kan vurdere en ny emisjon, sier han.

SOLGT 2: Forvalter Tore Været i Pareto Asset Management. Foto: Pareto

KLP solgt alt

Ingen av forvalterne Finansavisen har kontaktet ønsker å spekulere i om Norwegian vil gå konkurs, men er heller spente på hva som kommer av krisepakker for bransjen på fredag.

Og selv etter at Danske har solgt seg ned i periode siden høsten i fjor kontrollerte de sammen med Pareto-fond nær 4 prosent av aksjene i forrige uke.

Det er med andre ord viktige aksjonærer som blir borte for Norwegian, som har deltatt i samtlige emisjoner fra selskapet de siste årene. Men det er flere som frykter for en ny emisjon og en hard restrukturering.

– Vi solgte oss helt ut når spredningen av corona tok fart, sier forvalter Niklas Hallberg i KLP.

Solgt 3: Forvalter Niklas Hallberg i KLP Kapitalforvaltning. Foto: Ivan Kverme

– Selskapet har levert på den nye strategien, men vi klarer ikke å se hvordan selskapet nå skal unngå en ny emisjon og en restrukturering av gjelden, sier han.

– Vil dere vurdere å delta i en restrukturering?

– Vi ser på alt som kan ha potensiale, og vil se på det dersom det dukker opp, sier han.

Dnb redusert, Nordea trolig ute

Ifølge Finansavisens egne oversikt og kilder skal andre institusjonelle aktører også ha kastet boarding-kortene denne uken. Flere nominee-kontoer hos amerikanske meglerhus er kraftig redusert i forrige uke, eller borte.

I tillegg skal Nordea solgt unna sin aksjepost. Nordea responderte ikke på henvendelsen fra Finansavisen på torsdag.

Det mangler også store posisjoner hos Dnb Norge-fondet, som har vært blant Norwegians tre største aksjonærer i flere år.

– Vi solgte en del aksjer i fjor høst, men vi har ikke solgt i det siste, sier Dnb-forvalter Odd Einar Lillebostad, som forklarer den reduserte eksponeringen med at det er gjennomført en fisjon i DNB Norge D, hvor en betydelig del av kapitalen er overført til et nyopprettet fond for kunder med innskudd over 1 milliard.

– Og derfor er isolert sett DNB Norges eierandeler betydelig redusert, sier han.

Småsparere på kjøpern

Så hvem har kjøpt den store strømmen av Norwegian-aksjer?

Norwegian-aksjen har vært en yndet trader-favoritt i årevis, og etter mandagens kursras økte Nordnet-kundene lommebøkene og kontrollerte da over 3 prosent av selskapet.

Med det er Nordnet-kundene den tredje største aksjonæren.

Men også svenske tradere har fått opp øynene for de store svingningene i Norwegian, for på syvende plass er Avanza Bank. Svenskene har de seneste dagene økt eierskapet med 300.000 aksjer mot Nordnets 700.000.

Saxo Banks handelsplattform har også nettokjøpt drøssevis av aksjer, hvor kundene nå er Norwegians åttende største aksjonær.

Den tyske nettmegleren Clearstream, med sine tyske «småsparere», er blant annet største aksjonær i hydrogenselskapet NEL. Men nå har tyskerne fått snusen i Norwegian, og er på 13. plass på aksjonærlistene.