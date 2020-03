Norwegian kaller inn til pressekonferanse - aksjen bykser opp

Norwegian Air Shuttle vil holde en orientering om hvordan coronaviruset påvirker selskapet. Konsernsjef Jacob Schram vil lede pressekonferansen, men den skal gjennomføres via video ettersom Schram er i karantene etter reise til London.

Norwegian er blant aksjene som har fått hardest medfart på Oslo Børs den siste tiden. Men aksjen stiger kraftig etter at pressekonferansen ble kjent. Den er ved 11.05-tiden opp drøyt 30 prosent.

Slik har aksjen utviklet seg fredag frem til cirka klokken 11.10:

HOPPET OPP: Norwegian-aksjen stiger kraftig etter pressekonferansen ble kjent. Skjermdump: InFront.

Regjeringen fraråder nå fritidsreiser og alle som kommer til Norge fra utenfra Norden må rett i karantene på grunn av coronaviruset. Det gjør at etterspørselen etter fly faller drastisk. En rekke ruter er også avlyst, og Norwegian har varslet permittering av ansatte.

Flere meglerhus frykter i verste fall at Norwegian vil bli rammet så hardt at de ikke klarer å holde låneavtalene sine. Regjeringen skal klokken 12.30 informere om en krisepakke hvor det er ventet at ulike tiltak som skal hjelpe bedrifter vil bli presentert.

Parat skal ha pressemøte om luftfartens fremtid over Skype fra klokken 12 til 13. Fra Parat stiller hovedtillitsvalgte piloter fra Widerøe, SAS og Norwegian på pressemøte.