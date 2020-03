Alle flyavgifter blir fjernet midlertidig - NHO Luftfart ber om mer

Regjeringen fjerner flypassasjeravgiften for alle flyvninger mellom 1. januar og 31. oktober. Samtlige andre luftfartsavgifter blir også fjernet ut juni. Tiltakene vil alene koster over rundt 1,5 milliarder kroner, anslår regjeringen.

– Dette gir besparelse for flyselskapene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) på pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H).

– Regjeringen følger situasjonen i luftfartssektoren nøye og vurderer løpende behovet for ytterligere tiltak eller endringer i de tiltakene som nå iverksettes, går det frem av proposisjonen til Stortinget.

Regjeringen skal ha dialog med ESA om statsstøtterettslige sidene ved slike tiltak.

NHO Luftfart ber om mer

NHO Luftfart er fornøyd med at myndighetene stopper betaling av lufthavnavgifter og midlertidig avvikler flypassasjeravgiften.

«Dette bidrar positivt, men det er nødvendig med flere avgiftslettelser for at vi skal komme gjennom denne svært krevende fasen for landets lufttransport», skriver organisasjonen, som mener tiltakene ikke er nok.

«Regjeringens tiltak 13. mars gir et lite pusterom, men er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart», skriver organisasjonen.

NHO Luftfart peker på at situasjonen endrer seg drastisk stadig vekk.

«Det er derfor skuffende at regjeringen blant annet lar være å innfri helt nødvendige tiltak for å etablere en låneordning med tilstrekkelig kredittilgang for å håndtere likviditetsutfordringer for bransjen», skriver organisasjonen.

Regjeringen varsler at de vil komme med flere tiltak.

Nektes flyvninger til USA

Flyselskapene har blitt hardt rammet av coronaviruset. Etterspørselen etter fly har falt drastisk. Det er også en rekke flyvninger som har blitt avlyst. Både Norwegian og SAS har varslet at ansatte blir permittert. En rekke flyaksjer verden over har fått bank på børs den siste tiden.

USAs president Donald Trump har bestemt at europeere ikke får lov til å fly dit fra lørdag.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram skal holde en pressebrief om situasjonen klokken 14.30.

Fakta om regjeringens krisepakke:

* Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av koronavirusepidemien.

* Dette er den såkalte første fasen.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger.

* Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Alle flyavgifter oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.