IAG planlegger kapasitetskutt på minst 75 prosent

International Airlines Group, også kjent som IAG, ser nå at kapasiteten i første kvartal 2020 vil bli redusert med rundt 7,5 prosent på årsbasis. Samtidig planlegger selskapet å redusere kapasiteten i april og mai med minst 75 prosent på årsbasis, skriver TDN Direkt.

IAG henviser til spredningen av coronaviruset og globale reiserestriksjoner.

«Gitt den fortsatte usikkerheten i coronavirusets virkninger og varighet, er det fortsatt ikke mulig å gi en presis resultatguiding for helåret 2020», heter det i meldingen.

Reduserer flyaktiviteten

Videre planlegger Air France å redusere flyaktiviteten betydelig over de neste dagene, og anslår at tilgjengelige setekilometer kan potensielt reduseres med mellom 70 og 90 prosent, skriver TDN Direkt.

«Reduksjonen i kapasitet er nå planlagt å vare i to måneder, og gruppen vil fortsette å observere utviklingen av situasjonen på et daglig basis og justere ved behov», skriver selskapet i meldingen mandag.

Air France har etter en initiell gjennomgang redusert driftsinvesteringer (capex) med 350 millioner euro. I tillegg har de indentifisert ytterligere kostnadsbesparelser på 200 millioner euro i år.

Guider ikke for 2020

Easyjet opplyser i en melding mandag at det heller ikke er mulig å gi finansiell guiding for resten av 2020 på grunn av koroanviruseffekter, og at selskapet har vedtatt å kansellere ytterligere flyvninger.

Wizzair på sin side har suspendert alle flyvninger til og fra Polen inntil videre, ifølge en melding mandag.