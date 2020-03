Norwegian permitterer 7.300 ansatte - kutter 85 prosent av avgangene

Flyselskapet opplyser at de vil permittere rundt 7.300 av de ansatte. Det er 90 prosent av arbeidsstyrken. Mens opptil 85 prosent av alle flyvninger vil bli kansellert.

– Det er med tungt hjerte vi gjør dette, men vi har dessverre ikke noe valg, sier konsernsjef Jacob Schram.

– Jeg vil klargjøre at dette er midlertidig. Så fort verden går som normalt igjen er målet mitt å beholde så mange av våre dedikerte kolleger som mulig, legger Schram til.

Få ruter igjen

Nedjusteringene skyldes coronaviruset. Viruset gjør at en rekke land nekter innreise for turister, og etterspørselen etter fly har falt dramatisk. UD har frarådet nordmenn å reise ut av landet med mindre det er ytterst nødvendig. Norwegian varsler at de samarbeider med norske myndigheter om å få nordmenn i utlandet hjem.

Berørte kunder skal bli varslet via epost eller SMS fra Norwegian. Fly innenlands og i Norden vil fortsatt gå, samt noen europeiske forbindelser. Alle interkontinentale flyvninger blir kansellert, med unntak av rutene fra Skandinavia til Bangkok og Thailand som går ut vintersesongen.

Konkurrenten SAS varslet i går at de stanset mesteparten av virksomheten. Opptil 10.000 medarbeidere blir permittert, noe som utgjør 90 prosent av arbeidsstyrken.

– Krise

Mange økonomer frykter hvordan det vil gå med Norwegian og SAS gjennom denne krisen. Spesielt Norwegian som tynges av stor gjeld. Regjeringen har kommet med økonomiske krisepakker for å hjelpe. Flyaksjene har falt voldsomt etter nyttår.

– Luftfarten står overfor en ekstraordinær krise der også vi i Norwegian må sette de aller fleste av flyene våre på bakken og permittere en stor andel av våre kolleger. Disse egne tiltakene er dessverre ikke nok. I denne helt kritiske situasjonen vi står oppe i er det derfor svært positivt at norske myndigheter har uttalt at de vil gjøre det som trengs for å trygge norsk luftfart, slik at viktig infrastruktur og titusenvis av jobber opprettholdes, sier Schram.