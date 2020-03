Regjeringen vil opprette «et nytt selskap der finansdepartementet har full kontroll, eller kontrollert av et selskap der det offentlige er majoritetseier» for å ta over flyselskapet, heter det i et lovforlag regjeringen offentliggjorde mandag kveld.

Alitalia har slitt økonomisk i en rekke år og søkte om konkursbeskyttelse i 2017. Tross konkursen har driften – og tapene – fortsatt.

