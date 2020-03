Boeing i trøbbel

Den amerikanske flyprodusenten Boeing er i hardt vær grunnet viruskrisen, og tirsdag stupte aksjen på børs etter en nedgradering.

Onsdag melder Reuters at Boeing ber om en krisepakke på 60 milliarder dollar for den amerikanske luftfartsindustrien. Det tilsvarer rundt 635 milliarder kroner med dagens kronekurs.

Boeings talsmann, Gordon Johndroe, uttalte i pressemeldingen gjengitt av Reuters, at selskapet mener luftfarten trenger en økonomisk pakke på minst 60 milliarder dollar. Pakken må sikre tilgang til offentlig og privat likviditet, inkludert lånegarantier.

Flyprodusenten vil derimot ikke gå inn på hvor stor andel av pakken som skal gå direkte til flyprodusentene og hvor mye som skal tilfalle underleverandørene. Det er også uklart om bankene er villige til å gi lån av den størrelsen uten statlige garantier.

På mandag bekreftet Boeing at det er i samtaler med amerikanske myndigheter om korttidslån, og president Donald Trump bekreftet tirsdag at administrasjonen skulle komme med tiltak. Boeing kan melde om at 70 prosent av omsetningen går til 17.000 underleverandører, og mener det kan medføre kollaps i den amerikanske luftfartsindustrien om selskapet ikke får finansiell nødhjelp.