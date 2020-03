48.000 nordmenn bidrar til å redde Norwegian

48.000 Norwegian-kunder har i løpet av 36 timer valgt å slå til på flyselskapets tilbud om å konvertere billetter til CashPoints.

Som følge av coronavirusutbruddet og reiserestriksjonene dette har medført, har Norwegian tilbudt bonuspoeng til dem som ønsker å avbestille eller utsette sine reiser. På denne måten kan selskapet beholde penger det ellers ville måttet betale tilbake.

«Interessen er allerede stor blant kunder», slås det fast i en melding onsdag formiddag.

Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sier selskapet ikke har noe tall nå på hvor mye disse konverteringene utgjør i kroner og øre.

Men tar man høyde for at disse 48.000 kundene i snitt har betalt 1.000 kroner for sin billett, blir det snakk om 48 millioner kroner for Norwegian. Er det snakk om en snittpris på 2.000 kroner billetten, nærmer beløpet seg 100 millioner.

Gjelder ikke alle billetter

Norwegians tilbud gjelder imidlertid bare i en begrenset periode, og kun for flyvninger som hittil ikke er blitt kansellert.

Det gjelder også kun reiser til utlandet innenfor en periode frem til 31. mai 2020, og kun billetter som er kjøpt direkte fra Norwegian og ikke via tredjepart.

Norwegians bonuspoeng, CashPoints, kan blant annet benyttes til å kjøpe flybilletter og ekstra kolli, reservere sete eller skaffe tilgang til fast track.