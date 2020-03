Det amerikanske lavprisselskapet Jetblue reduserer kapasiteten med minst 40 prosent i april og mai, melder selskapet i en pressemelding onsdag, gjengitt av TDN Direkt.

Selskapet forventer også store kutt i kapasiteten i juni og juli på grunn av virussituasjonen.

Jetblue meddeler videre i pressemeldingen at det på en gjennomsnittlig dag i mars i fjor hadde 22 millioner dollar i inntekter, mens snittet de siste dagene har ligget rundt fire millioner dollar. Det har også blitt utstedt kreditt tilsvarende 20 millioner dollar hver dag til kunder som har kansellert bestillinger.

Flyselskapet har tett dialog med flyprodusenten Airbus for å evaluere ordreboken med tanke på muligheter for å forskyve leveranser og utsette betalinger for fly.

Jetblue har sikret en ny kredittfasilitet på 1 milliard dollar, og hadde rundt 1,2 milliarder dollar ved inngangen til coronakrisen.