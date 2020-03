Regjeringen lar flyselskapene samarbeide

Regjeringen har bestemt at transportbransjen får unntak fra konkurranselovens forbud mot å samarbeide. Det gjør at SAS og Norwegian nå kan samarbeide om rutetilbudet.

Det gjøres for at transporten av personer og gods skal sikres i Norge, og for at nordmenn skal få tilgang på nødvendige varer og tjenester.

– Nå gjør vi det som trengs for å sikre at befolkningen får tilgang til de nødvendige varer og tjenestene de trenger. Transportbransjen er blant dem som leverer samfunnskritiske tjenester, og de får derfor unntak fra konkurranseloven de neste tre månedene. Det gjør vi for å sikre transporten i lufta, på land og til sjøs på en mest mulig forsvarlig måte under epidemien, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Regjeringen understreker at unntaket ikke må gå lenger enn nødvendig. Dette blir vedtatt i statsråd senere i dag.

– Til vanlig kan ikke SAS og Norwegian samarbeide om hvem som skal fly hvor, men i denne veldig spesielle situasjonen er det behov for å se bort ifra det for å sikre at vi får varer og personer dit de skal, sier Nybø.

Regjeringen og UD har tidligere uttalt at de samarbeider med Norwegian, SAS og Widerøe om å tranpsportere nordmenn i utlandet hjem. UD har anbefalt samtlige nordmenn på reise om å komme seg til Norge, og fraråder utreiser.

Både SAS og Norwegian har kansellert de fleste av rutene sine, mens store deler av arbeidsstyrken er permittert. Som følge av coronaviruset er flyselskapene i krise.