– Vi trenger likviditet umiddelbart, tiltakene er ikke nok for luftfart

Parat sier de har dårlig tid for at den norske luftfartsbransjen skal overleve og at det trengs likviditet umiddelbart, ifølge TDN Direkt.

Fagforeningen sendte en epost til samferdselsministeren i går og fikk respons fra statsministerkontoret i dag. De sier selv de ikke er opptatt av å redde aksjonærer, men å redde luftfarten og logistikken.

– Tiltakene som er lagt frem til nå er ikke egnet for luftfarten. En ren avgiftslettelse er ikke nok til å redde likviditeten. Utgiftene er en ting, men det er ingen inntekter. Da hjelper det ikke å få letter på utgiftene, sier Unn Kristin Olsen, leder i Parat.

Tid er en kritisk faktor

Parat har dermed bedt om en konkret pakke rettet mot Norwegian, SAS og Widerøe. Ingen konkrete ting er diskutert, og det er ikke blitt gitt noen lovnader. Både konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen skal ha deltatt på dagens møte.

– Vi har meddelt at tid er en kritisk faktor, men vi har ingen tidslinje, sier Olsen.

NRK melder at flybransjen ber om 6–8 milliarder kroner i statlig garanti for å komme seg gjennom coronakrisen.