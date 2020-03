VENTER PÅ MYNDIGHETENE: Norwegian og Parat hadde et møte med regjeringsapparatet på onsdag, hvor det ble understreket alvoret av en redningspakke. Det antydes fra NHO at pakken må være mellom 6 og 8 milliarder for å ha en effekt for Norwegian, men skal også deles med SAS og Widerøe i tillegg til andre støttefunksjoner innen luftfarten. Foto: NTB Scanpix