MDG: – En redningspakke til Norwegian kan bli et tapssluk av dimensjoner

– Norwegian er et privat selskap som også i utgangspunktet før coronakrisen kom, var nær en konkurssituasjon før jul. Det betyr at hvis vi nå går inn og sier at vi skal støtte dem med et milliardbeløp, så vet vi ikke hvor mye det vil ende med. Det kan bli et tapssluk av dimensjoner, sa partiets nasjonale talsperson Arild Hermstad i Politisk Kvarter på NRK torsdag.

Det kommer etter at Norwegian tirsdag gikk ut og ba norske myndigheter om krisehjelp for at de skal kunne komme seg gjennom utfordringene i forbindelse med coronakrisen.

Samme dag ble det kjent at danske og svenske myndigheter hadde gått sammen om å stille garantier for 3 milliarder svenske kroner til konkurrenten SAS.

– Rart å kaste penger etter flybransjen

Miljøpartiet De Grønne er skeptisk til at norske myndigheter skal kjøpe seg inn i Norwegian eller gi lånegarantier for å redde selskapet.

Hermstad er klar på at også kollektivselskaper, fergeselskaper og godstransport sliter under coronautbruddet.

– Alle disse selskapene har, eller kommer til å få, økonomiske problemer fremover. Da er det rart hvis vi skal si at staten skal kaste milliarder etter flybransjen, og så skal vi se hva vi skal gjøre med resten, sier han.

Ber om lån

– Vi har ikke bedt om at det skal «kastes penger etter Norwegian». Det vi har bedt om, er hjelp til å komme oss gjennom en krisesituasjon som nå rammer hele den internasjonale luftfarten, for eksempel i form av et «rammelån» til markedsmessige betingelser som selvfølgelig skal betales tilbake til staten, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

I en pressemelding torsdag morgen skriver selskapet at en ny rapport fra Menon Economics viser at utenlandske passasjerer som reiste med Norwegian i 2019, bidro til en meromsetning i norsk næringsliv på 18 milliarder kroner. Pengene skapte med det grunnlag for 24.000 arbeidsplasser i Norge, ifølge flyselskapet.

Sandaker-Nielsen mener norske myndigheter nå bør se til hva Sverige og Danmark har gjort for SAS.

– Vi håper nå norske myndigheter bidrar til å sikre kritisk infrastruktur og norske arbeidsplasser, sier han.

