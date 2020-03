– Avgiftskutt gir pusterom, men ikke livsnødvendig kreditt

NHO Luftfart mener krisepakken med kutt i avgifter for flybransjen er positivt, ifølge TDN Direkt. De understreker imidlertid at den ikke gir livsnødvendig kreditt.

– Det er positivt at vi får noen marginale avgiftskutt for flybransjen i den siste pakken. Men det hjelper ikke mye når flyene stort sett er satt på bakken og at de fleste ansatte er blitt permittert, sier Torbjørn Lothe, leder for NHO Luftfart.

Regjeringen fjerner flypassasjeravgiften for alle flyvninger mellom 1. januar og 31. oktober. Samtlige andre luftfartsavgifter blir også fjernet ut juni. Tiltakene vil alene koster over rundt 1,5 milliarder kroner, anslår regjeringen.

– Dette gir besparelse for flyselskapene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) på pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H) fredag i forrige uke.

Lothe påpeker at det er helt nødvendig at flyselskapene får tilgang til statlige lån eller garantier som sikrer tilgangen til nødvendige driftsmidler slik at bransjen kan komme gjennom krisen.

– Det er nødvendig for at vi etter krisen kan sørge for at alle rutetilbudene kan bygges opp igjen. Det vil da være nødvendig med flere flyselskaper som sørger for en fortsatt konkurranse som holder prisene nede og kvaliteten oppe. Dette må våre folkevalgte nå sikre, sier han.

VIDEO: Se pressekonferansen fra Stortinget her: