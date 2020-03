Positive til Widerøe-kompensasjon

Parat satt onsdag ettermiddag i møte med både samferdsel- og næringsministeren. Arbeidstakerorganisasjonen er positive til grepene som ble foreslått, ifølge en pressemelding fra organisasjonen.

- Når staten nå ser ut til å betale for bortfall av inntekter på FOT-rutene er dette et viktig bidrag til Widerøes fortsatte drift og noe som sikrer arbeidsplassene i distriktsnorge, sier Sindre Haanshuus, hovedtillitsvalgt for pilotene i Widerøe.

Parat-lederen Unn Kristin Olsen, mener redusert arbeidsgiveravgift også er viktig.

– Vedtar Stortinget et kutt i arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng betyr det mye for hele norsk næringsliv. I praksis registrerer jeg at dette betyr en likviditetstilførsel til norsk næringsliv på 10 milliarder kroner. Sammen med øvrige tiltak vil dette sikre flere arbeidsplasser, sier Olsen.