NHO Luftfart: Positiv tiltakspakke, men tøffe krav

– Det er en pakke på det nivået som er rimelig å forvente, sier Lothe.

Regjeringen og et flertall på Stortinget er enige om å gi bransjen en lånegaranti på 6 milliarder kroner. Men det stilles flere krav, blant annet til å få med en bank eller kommersiell aktør til å stille med 10 prosent av garantien og til egenkapital.

– Det er tøffe krav, det er det ikke tvil om. Selskapet må selv vurdere hvordan de skal håndtere det, sier Lothe til NTB.

– Det krever en omstilling i selskapet, mener han.

Glade ansatte

Ansatte i flybransjen er glad for tiltakspakken for luftfarten. Men om krisen varer, vil det kunne bli behov for mer, advarer Flygerforbundet.

– Den er veldig konkret og stiller krav til næringen selv. Jeg betrakter det som et skritt i riktig retning, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– Vi vet ikke lenge hvor krisen vil vare. Avhengig av at det drar ut over tre måneder, må regjeringen være forberedt på å bidra med mer, tilføyer han.

– Vi er veldig glad for at de har kommet så raskt på banen, og så håper vi den vil være tilstrekkelig i en startfase, sier Unn Kristin Olsen i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Olsen hadde onsdag et videomøte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) der de krevde tiltak for å sikre flybransjen.

(©NTB)