Norwegian takknemlig for regjeringens milliardhjelp

– Det er positivt at norske myndigheter kommer med tiltakspakker. Vi har hatt god dialog med myndighetene, og vi har vært tydelige på at vi trenger likviditet hurtig. Vi er veldig takknemlig om at det er det vi nå får tilbud om, sier konsernsjef Jacob Schram på en pressekonferanse.



Torsdag kveld kunngjorde regjeringen at de setter av tre milliarder kroner til å hjelpe Norwegian gjennom krisen, og seks milliarder kroner til hele flybransjen.

Schram vet ikke om Norwegian klarer å oppfylle kravene fra regjeringen. De fordrer nemlig at selskapets kreditorer og aksjonærer må bli med på dugnaden. Blant annet må Norwegian forbedre soliditeten i selskapet, noe som innebærer å øke egenkapitalen.

– Jeg kommer ikke til å kommentere betingelsene i kveld. Vi kommer til å bruke tid på å sette oss inn i dem, men aller viktigst skal vi snu oss rundt og begynne å jobbe med dem med en gang. Vi skal gjøre alt i vår makt for å kunne oppfylle betingelsene for å få ut de tre milliardene som er sårt trengt, sier Schram.



Krisepakken kom etter at Sverige og Danmark tirsdag gikk sammen om å hjelpe SAS med garantier for 3 milliarder svenske kroner.

Den siste uken har Norwegian steget 54,2 prosent på børs, i håp om en krisepakke. Likevel har aksjen kollapset 69,6 prosent den siste måneden etter utbruddet av coronaviruset.

Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, har tidligere uttalt at det er snakk om uker og ikke måneder før selskapet kan gå konkurs, hvis de ikke fikk en krisepakke som forbedret likviditeten.

- Vi har vært knalltydelige på at vi trenger likviditet, presiserer Scram.