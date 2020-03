Flyselskap med nedslående pilotbeskjed

Flybransjen er ekstra hardt rammet av viruskrisen og mange selskaper har satt flyene sine på bakken. Her hjemme lanserte regjeringen torsdag en tiltakspakke til norske flyselskap på 6 milliarder kroner.

British Airways (BA) tar tak i den kritiske situasjonen og har fredag sendt ut et brev til pilotene og gitt beskjed om at de må ta to uker ubetalt fravær i både april og mai. Det vil også bli et lønnskutt for pilotene over en periode på tre måneder. Innholdet i brevet er gjengitt av Reuters.

Alex Cruz, konsernsjef i BA, ga forrige uke beskjed til medarbeiderne om planlagte jobbkutt og at selskapet må sette fly på bakken. Cruz advarte også mot at det kan bli en kamp for å overleve for flygiganten.

The Financial Times har tidligere rapportert at pilotene vil måtte ta et lønnskutt på inntil 50 prosent i basislønn i april og mai.