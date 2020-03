Styremedlem trekker seg - ønsker ikke å støtte redning fra myndighetene

Torsdag kveld ble kjent at Boeings styremedlem, Nikki Harley, har gått ut av styret, ifølge Bloomberg. Bakgrunnen skal være at Harley er misfornøyd med at flyprodusenten søker hjelp fra myndighetene på 60 milliarder dollar.

«Jeg kan ikke støtte å lene seg på myndighetene for en redning som prioriterer selskapet over andre som er avhengig av skattebetalere for å garantere vår finansielle posisjon», skriver Harley i et brev til konsernsjef Dave Calhoun.

Samtidig peker det tidligere styremedlemmet på at hun ønsker å hjelpe selskapet videre hvis det er behov for kompetansen hennes

Avgangen kom kort tid etter at analytikere har kritisert selskapet for å be om hjelp fra regjeringen, mens konsernsjefen beholder høy lønn og utbytte som opprettholdes.

Boeing-aksjen stiger 1,4 prosent fredag. Likevel er aksjen ned 70,1 prosent den siste måneden.