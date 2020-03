Flygigant med resultatvarsel - inntektsfall på 80 prosent

Adm. direktør, Edward Bastian, i Delta Air Lines advarte fredag om at flygigantens inntekter i 2. kvartal vil reduseres med 80 prosent fra samme kvartal for ett år siden på grunn av coronavirus. Dette tilsvarer en nedgang i inntekter på 10 milliarder dollar.

Etterspørselen for å reise og fly har kollapset som følge av sykdommen, noe som har tvunget selskapet til å oppfordre arbeidstakere til å ta ubetalt permisjon.

Fokus på å holde hodet over vann

Flyselskaper prøver å spare på alt de har av likvide midler mens de forbereder seg på at etterspørselen forverres for den forbedres. Delta sa på fredag at selskapet har sikret seg et lån på 2,6 milliarder dollar i løpet av uken og har trukket 2,3 milliarder dollar av det.

Delta har økt fokus på likviditeten og implementert en rekke kostnadsbesparende tiltak. Selskapet har parkert mer enn 600 fly, 50 prosent av ansatte har tatt ubetalt permisjon og i likhet med andre direktører, har konsernsjefen redusert lønnen sin med 50 prosent.