MDG stemmer mot regjeringens krisepakke for luftfarten

MDG sier at de har advart mot å særbehandle Norwegian.

– Nå legger regjeringen fram en krisepakke for ett enkeltselskap som kan bli et tapssluk av dimensjoner, og det kan vi ikke støtte, sier Hulda Holtvedt, vararepresentant for MDG på Stortinget.

Partiet ønsker å opprettholde kortbanenettet og sikre at flybransjen kan ivareta beredskap og samfunnsfunksjoner.

– Pakken innebærer at staten tar stor økonomisk risiko på vegne av skattebetalerne. Det kan være å kaste skattepenger ut vinduet, sier hun.

Samferdselspolitisk talsmann Bård Hoksrud i Frp mener at MDG på denne måten vil ta kverken på norsk luftfart.

For mange folk i Norge er luftfarten det samme som buss, trikk og tog er for folk i de store byene, mener han.

– Jeg syns derfor det er trist at MDG ikke vil være med å gi en håndsrekning til luftfarten som nå står i en kjempekrevende tid. Dette rammer mange tusen mennesker som jobber i luftfarten.

Han avviser at krisepakken er rettet mot Norwegian.

– Det er også stilt strenge krav til selskapene for å få midler, så også Norwegian må levere for å få ut penger.

