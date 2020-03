Flyselskapet Emirates har nå bestemt seg for å kutte over 110 ruter på grunn av coronaviruset, som setter en stor demper for etterspørselen i luftfarten. Det betyr over 75 prosent av rutene, ifølge Financial Times. Særlig gjelder det ruter til Europa, USA og Australia.

Foreløpig gjelder det de nærmeste månedene, mens de lengste stoppene i ruter varer til slutten av juni.

Selskapet har bedt ansatte om å ta en tidlig ferie og ulønnet permisjon.